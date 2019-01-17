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"التعليم" توقع بروتوكولاً لمكافأة المعلمين المتميزين

الحياة السياسية

وزير التعليم
وزير التعليم

متابعات - الدويني فولي

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وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد مروان قناوي، مدير شركة دي سكويرز، بروتوكول تعاون يهدف إلى تزويد المعلم المصري بحزمة من المميزات كمكافأة للمعلمين المتميزين؛ وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ للارتقاء بالعملية التعليمية، وبما يضمن تغيير الصورة الذهنية للمعلم المصري، وإمداده بمهارات تمكنه من التواصل الفعال والمؤثر مع الطالب، وخدمات تسمح له بتحقيق الاستفادة القصوى من المميزات والحوافز . 

وفي هذا الإطار، أكد شوقى أن رؤية الوزارة تقوم على العمل لصالح المعلمين جميعًا، فالمعلم يعد الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، موضحًا أن الوزارة تقدر وتحترم دور المعلم وتبذل قصارى جهدها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالدولة، وجميع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية؛ من أجل العمل على تحسين أدائه المهنى والارتقاء بمستواه المادى . 

وقال إن الوزارة تسعى لتطبيق منظومة الشمول المالى، بالإضافة لدعم المعلمين من خلال منحهم مجموعة من المميزات والحوافز، مؤكدًا أهمية ربط تقييم أداء المعلم بالتحفيز المادى والمعنوى . 

ورحب شوقى بالتعاون مع شركة "دي سكويرز" ذات الخبرة في تقديم برامج نقاط الولاء وتحسين خدمة العملاء لأكثر من 6 سنوات بالسوق المصرية، فضلًا عن امتلاكها سابقة أعمال مع أكثر من جهة في تنفيذ برامج مشابهة .

من جانبه، أكد الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشئون المعلمين، أن الدولة تبذل قصارى جهدها للنهوض بالمعلم المصرى، ويأتى هذا البرتوكول ضمن سلسلة من الإجراءات التنفيذية التى تتخذها الوزارة ليشعر المعلم بالرضا الوظيفى، والذى سينعكس على أدائه، موضحًا أنه من خلال البرتوكول سيتم منح الوزارة برنامج خدمة نقاط الولاء وبرنامج الكوبونات لصالح المعلمين المتميزين، مشيرًا إلى أن مكافأة المعلمين المتميزين تساهم في ارتفاع جودة ومستوى التعليم، وسيتم استغلال منظومة قاعدة بيانات برنامج "المعلمون أولًا" فيما يتعلق بالنقاط التي يحصل عليها المعلمون المشاركون في البرنامج، والتي تحتسب وفق أداء المعلم، وسيتم تحويلها إلى خدمات طبية وتعليمية وترفيهية وغيرها من الخدمات التى تعمل على تحسين أداء المعلم المشارك في البرنامج مهنيًا واجتماعيًا وماديًا .

وفى السياق ذاته، قال السيد مروان قناوي، مدير شركة "دي سكويرز"، إن الشركة ستقدم خدمة برنامج نقاط الولاء بحيث يقوم المعلمون بتجميع نقاط على البرنامج، ويحصل المعلمون على نقاط ولاء ذات قيمة مالية لاستبدالها لدى أي من التجار المشاركين، كما تقدم الشركة للمعلمين برنامج كوبونات بحيث يتمكنوا من الحصول على تخفيضات عند قيامهم بالشراء أو الاشتراك من أي من مقدمي الخدمات التي تتعاقد معهم الشركة، مضيفًا أنه سيتم تقديم الخدمة من خلال منصة برنامج "المعلمون أولًا" من أجل احتساب عدد النقاط وفقًا لمؤشرات الأداء الأساسية، وفى ضوء أداء المعلمين .

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