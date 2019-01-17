» عاطل يوهم المواطنين بعلاج العمود الفقرى

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تمكنت مديرية صحة بني سويف، اليوم الخميس، من ضبط عاطل انتحل شخصية طبيب عظام ويعالج مرضى العمود الفقري.

وقام فريق من العلاج الحر بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد عبد القادر مدير العلاج الحر، والدكتور أحمد عبد العظيم، الدكتور بسام رونز يسي، بمداهمة أحد المركز بمدينة بنى سويف يديره شخص ويدعى "أ.م.ر" وتبين أنه لا يحمل أي مؤهل وأوهم المواطنين بأنه طبيب متخصص في علاج العمود الفقري وتم ضبطه يرتدى بدله عمليات ويفحص أشعة رنين مغناطيسي خاصة بالمرضى.

تم عمل إثبات حالة بالواقعة تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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