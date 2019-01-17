أب يقتل ابنه لسوء سلوكه في المنوفية

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لفظ شاب أنفاسه الأخيرة على يد والده وأبناء عمه بقرية ساقية أبو شعرة التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، بسبب خلافات عائلية وسوء سلوكه.

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون "م.س.ى" 20 سنة عامل مقيم بقرية ساقية أبو شعرة، مصابا بجروح متهتكة، وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفى عقب وصوله.

والفحص تبين أن مرتكبى الحادث كل من والد المتوفى، ونجلى عم المتوفى "ح.ز" 28 سنة و"م.ز" 26 سنة عامل، مقيمين بذات المكان.

وبسؤالهم اعترفوا بارتكاب الواقعة باستخدام عصا وخرطوم، وذلك لخلافات عائلية وسوء أخلاق المتوفى.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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