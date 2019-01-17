  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
شبكة وي الشركة المصرية للاتصالات

"المصرية للاتصالات" ترفع رسوم التعاقد على التليفون الأرضى

صورة الخبر

هذا وجه الشبه بين "صلاح" و"سواريز"

أرشيفية

برلماني: "محدش هيحط شيشة إلا بتصريح"

تأجيل محاكمة بديع بأحداث بنى سويف لـ22 مارس

تأجيل محاكمة بديع وآخرين فى "اقتحام قسم العرب"

الرئيس السيسي

"جواز بقرار جمهوري".. الرئيس يأذن لدبلوماسيين بالزواج

الالي

صدمة فى الأهلي قبل لقاء "شبيبة الساورة"

السبسي

ماذا قال السبسى عن دعوات الإضراب العام فى تونس؟

سماع دوي انفجار في نورنبرج بألمانيا

انفجار داخل جامعة ليون الفرنسية

السيسي وسلفاكير

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في الاتحادية

الرقابة الإدارية تضبط مدير فرع الشركة المصرية

"الرقابة الإدارية" تضبط 5 مسئولين كبار بتهمة الرشوة

ديلي ستار:

هذا وجه الشبه بين "صلاح" و"سواريز"

الرياضة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أسطورة إيطاليا: «صلاح» يحتاج إلى الشرطة لملاحقته

#

"سواريز" يوجه رسالة إلى "ديمبلي" بشأن إدمانه "البلايستيشن"

#

رهان بين "صلاح" وزميله السابق في "الريدز"

#

مصدر باتحاد الكرة يكشف مفاجأة مدوية عن أزمة "صلاح"

ذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن قائد ليفربول جوردان هندرسون، عقد مقارنة بين محمد صلاح، نجم الريدز ومنتخب مصر، وبين لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني، لافتة إلى أن «المستوى الأخلاقي» هو أساس المقارنة .

وقال هندرسون، إن "صلاح يعد اكتشافًا منذ انتقاله إلى آنفيلد في بداية الموسم الماضي، وهو سبب أساسي في أن يتصدر فريق يورجن كلوب صدارة الدوري الإنجليزي".

وفاز صلاح، البالغ من العمر 26 سنة بالحذاء الذهبي في أول موسم له بعد تسجيل 32 هدفًا في الدوري الممتاز في 36 مباراة وساعد فريقه في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

و أشار "هندرسون" في تصريحاته الصحفية، إلى أن صلاح لم يغب عن أية مباراة لليفربول هذا الموسم، حيث يتصدر سباق هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع بيير أوباميانج وهارى كين.

وعن تراجع مستواه  في بداية الموسم، أوضح قائد ليفربول أن "صلاح يشبه لويس سواريز، إذا حاولوا الضغط عليه فإنهم سيجعلونه أفضل، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يقفون ضده زادت إرادته فى إثبات أنهم على خطأ".

وأضاف: "أن صلاح مثل سواريز الذي يكون مستعدًا للضرب من المدافعين من أجل تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص لزملائه".

وأوضح أن مهاجم أوروجواى غاب عن ليفربول في 10 مباريات فقط خلال آخر سنتين لعبهما بقميص الريدز بما فى ذلك الإيقاف، مؤكدًا أن صلاح لديه ذات الميزة التى تجعله يريد اللعب دائما.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» تجديد حبس أم زبيدة 45 يومًا
» إعلامية: منع سما المصرى من دخول الكويت
» عاطل يوهم المواطنين بعلاج العمود الفقرى
» تحويل مسئولي امتحانات الإعدادية للتحقيق بتهمة التسريب
» انتحار طفل لمروره بأزمة نفسية
» حريق هائل داخل معهد طبى في إمبابة
» لماذا تسحب عينة من كعب الأطفال حديثى الولادة؟
» "رشاوى جنسية".. فضيحة تهز القضاء الإسرائيلي
» "اللي بيعمله السيسي في مصر خلى دول العالم تحسدنا"
» اليوم.. محاكمة مرسى و23 آخرين في التخابر مع حماس
» شاب يقتل جارته بسبب تكرارها "هتتجوز أمتى"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب