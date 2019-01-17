هذا وجه الشبه بين "صلاح" و"سواريز"

17 يناير 2019 - 01:13 م

ذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، أن قائد ليفربول جوردان هندرسون، عقد مقارنة بين محمد صلاح، نجم الريدز ومنتخب مصر، وبين لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني، لافتة إلى أن «المستوى الأخلاقي» هو أساس المقارنة .

وقال هندرسون، إن "صلاح يعد اكتشافًا منذ انتقاله إلى آنفيلد في بداية الموسم الماضي، وهو سبب أساسي في أن يتصدر فريق يورجن كلوب صدارة الدوري الإنجليزي".

وفاز صلاح، البالغ من العمر 26 سنة بالحذاء الذهبي في أول موسم له بعد تسجيل 32 هدفًا في الدوري الممتاز في 36 مباراة وساعد فريقه في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

و أشار "هندرسون" في تصريحاته الصحفية، إلى أن صلاح لم يغب عن أية مباراة لليفربول هذا الموسم، حيث يتصدر سباق هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، بالتساوي مع بيير أوباميانج وهارى كين.

وعن تراجع مستواه في بداية الموسم، أوضح قائد ليفربول أن "صلاح يشبه لويس سواريز، إذا حاولوا الضغط عليه فإنهم سيجعلونه أفضل، وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يقفون ضده زادت إرادته فى إثبات أنهم على خطأ".

وأضاف: "أن صلاح مثل سواريز الذي يكون مستعدًا للضرب من المدافعين من أجل تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص لزملائه".

وأوضح أن مهاجم أوروجواى غاب عن ليفربول في 10 مباريات فقط خلال آخر سنتين لعبهما بقميص الريدز بما فى ذلك الإيقاف، مؤكدًا أن صلاح لديه ذات الميزة التى تجعله يريد اللعب دائما.