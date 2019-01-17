الوزراء: 15 مشروعا زراعيا بتكلفة 3.8 مليار جنيه خلال 2018

17 يناير 2019 - 01:05 م

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, عن أنه تم تنفيذ 15 مشروعًا زراعيًا بتكلفة بلغت 3.8 مليار جنيه, خلال عام 2018, كما تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية الثروة الحيوانية (200 ألف رأس) بتكلفة 1.2 مليار جنيه, وذلك بهدف المساهمة في سد الفجوة الغذائية.

وأكد المركز الإعلامي في الإنفوجراف الذي نشره بصفحته الرسمية لمجلس الوزراء على "فيس بوك" حول مشروعات وزارة الزراعة خلال عام 2018 – أنه تم إنشاء وزراعة 7100 صوبة زراعية بإجمالي مساحة 34 ألف فدان في 5 مناطق, كما وصلت قيمة التعاقدات بمشروع المليون ونصف المليون فدان إلى 281.5 ألف فدان, في حين تم استصلاح وزراعة 20 ألف فدان بغرب المنيا لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين.

وأوضح، أنه تم زيادة مساحة زراعة القطن لـ336 ألف فدان, وكذلك تطوير الري الحقلي لـ250 ألف فدان من الأراضي القديمة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية من منظومة (كارت الفلاح), بواقع 2.5 مليون كارت وتوزيعها على الفلاحين قريبًا معلنًا في الوقت ذاته ارتفاع الإنتاج السمكي لـ` 1.8 مليون طن بجانب فتح أسواق جديدة لتصدير الأسماك للدول العربية وأوروبا لأول مرة منها (بريطانيا – إسبانيا – فرنسا).

ونوه بأنه تم فتح 18 سوقًا خارجيًا أمام الصادرات الزراعية المصرية, بالإضافة إلى أن 28 ألف مزرعة مواشي تم رفع إحداثيات بياناتها لمشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بجانب تحصين 81% من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية.