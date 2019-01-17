برلماني: "محدش هيحط شيشة إلا بتصريح"

17 يناير 2019 - 01:03 م

أكد النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، أن قانون تنظيم عمل المحال العامة جاء بعد مناقشة استمرت لمدة عام، وهو قانون بسيط واضح للمواطن، وتمت مناقشته مع المتخصصين من الحكومة والمجتمع المدني، مشددًا على أن تنظيم عمل المحال العامة أكبر مشاكل الشارع المصري.

وأضاف "السجيني"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن القانون الذي أرسلته الحكومة كان عن المحال العامة فقط، ولكن القانون الذي صدر يلغي ثلاثة قوانين، الأول هو قانون المحال العامة، والثاني قانون المحال التجارية، والثالث هو قانون الملاهي.

ولفت إلى أن هناك اشتراطات عامة، واشتراطات خاصة في مسألة التراخيص، وحتى عند تقنين المحلات المخالفة لن تتساوى جميع الحالات، وسيتم وضع إطار عام فقط في التشريع، والحكومة والبرلمان يستهدفون إدخال القطاع الغير رسمي إلى القطاع الرسمي للاقتصاد، بالإضافة للرقابة على جميع الأمور الفوضوية التي تحدث في هذا القطاع.

وأوضح أن القانون يتضمن بعض الأمور مثل "الشيشة"، ومن الذي يُصرح له بعرضها، معقبا: "محدش هيحط شيشة إلا بتصريح، ويتم دفع فلوس مقابل هذا التصريح"، لافتًا إلى أنه سيكون هناك فئات متدرجة في دفع النقود، ويحدد ذلك اللجنة العليا، كما أن القانون يلزم المحلات بوضع كاميرات مراقبة، وبعض المحلات سيتم الترخيص لها بالإخطار فقط.