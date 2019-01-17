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انتحار طفل لمروره بأزمة نفسية

قضايا وحوادث

انتحار شاب بمبيد حشري
انتحار شاب بمبيد حشري

أحمد الشربينى

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ازمة نفسية

انتحار طفل

انتحار طفل فى البدرشين

أقدم طفل على الانتحار أعلى سطح منزله اليوم الخميس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن الطفل البالغ من العمر 14 سنة أقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية.

وردت معلومات لمركز شرطة البدرشين يفيد بانتحار أحد الأشخاص شنقًا بمسكنه التابع لدائرة المركز، وبانتقال الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، والنقيب أحمد فايز إلى محل الواقعة، تبين أن طفل يبلغ من العمر 14 عامًا شنق نفسه بواسطة حبل علقه أعلى سطح منزله.

وذكرت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، وأن الطفل أصيب بحالة نفسية سيئة أدت به لاتخاذ قرار الانتحار.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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