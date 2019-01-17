"جواز بقرار جمهوري".. الرئيس يأذن لدبلوماسيين بالزواج

متابعات - الدويني فولي
نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، قرارين جمهوريين جديدين أصدرهما الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وحمل القرار الأول الرقم 12 لسنة 2019 بالإذن لـ«ممدوح محمد محمود سالمان» الوزير المفوض بالتمثيل التجاري بالزواج من الآنسة رزان رضوان المتمتعة بجنسية الجمهورية اللبنانية.
أما القرار الثاني فحمل الرقم 13 لسنة 2018 بالإذن لـ«طارق أحمد محمد رسلان» المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بالزواج من الآنسة شيرين تميم عبد اللطيف المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية.
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