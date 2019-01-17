إصابة 14 شخصًا فى انقلاب سيارة بشبرا

17 يناير 2019 - 12:22 م

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة في إصابة 14 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص في رشاح الصرف الصحي بحي شرق شبرا الخيمة.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، يفيد بوقوع حادث سقوط سيارة ميكروباص تابعة لإحدى الشركات الخاصة، في رشاح الصرف الصحي.

وتبين إصابة 14 موظفًا من مستقلي السيارة، وتم إبلاغ الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت باستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وأشار محروس جلال نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة، إلى أن الحادث وقع نتيجة قيام إحدى السيارات التي كانت تسير بجوار السيارة التي وقع بها الحادث، بالاصطدام بها، مما أدى إلى سقوطها في الرشاح، وأسفر الحادث عن إصابة 14 موظفًا من مستقلي السيارة وتم انتشالهم في الحال وتحويلهم إلى مستشفى ناصر العام، مشيرًا إلى أن الإصابات سطحية وبسيطة وحالتهم مستقرة حتى الآن.