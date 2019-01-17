الأهلي يطلب إخلاء "ملعب 20 أغسطس" من الجماهير

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سيد عبد الحفيظ

شبيبة

طلب مدير الكرة بالنادي الأهلي، سيد عبد الحفيظ، من الليبي علي الجيلاني، منسق المباراة، ضرورة عدم تواجد أي شخص في مران الفريق الذي يقام في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب 20 أغسطس في ختام استعدادات الفريق لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري.

وطلب مدير الكرة بالأهلي، من «الجيلاني»، ضرورة عدم حضور أي فرد في المران الأخير، ويرغب عبد الحفيظ، في توفير أقصى درجات الاستقرار والهدوء للفريق؛ لأداء مرانه الأخير.

ويلتقي الأهلي مع شبيبة الساورة في الثامنة مساء غدٍ بتوقيت الجزائر «التاسعة مساء بتوقيت القاهرة»، وذلك ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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