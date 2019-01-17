صدمة فى الأهلي قبل لقاء "شبيبة الساورة"

17 يناير 2019 - 12:16 م

أكد خالد محمود، طبيب الأهلي، أن وليد سليمان لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بكدمة في إصبع القدم، وخضع لبرنامج بدنى خاص فى مران الفريق الذى أقيم أمس على ملعب 20 أغسطس.

وفضل الجهاز الفنى عدم الدفع بوليد سليمان فى تدريبات الكرة خلال التقسيمة التى أقيمت أمس، لتأمين مشاركته فى مران الفريق الذى يقام اليوم، في ختام تحضيرات الفريق لمواجهة شبيبة الساورة.

ويلتقى الأهلي مع شبيبة الساورة فى التاسعة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة على ملعب 20 أغسطس، فى ثانى مواجهات الفريق بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.