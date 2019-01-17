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تحويل مسئولي امتحانات الإعدادية للتحقيق بتهمة التسريب

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بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر
بدء امتحانات الشهادة الإعدادية بالأقصر

وكالات- الدويني فولي

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صرح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، حول ما تردد من أسباب تسريب امتحانات اليوم الأول  الخميس 17 يناير، لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2018 /2019، لمادتي اللغة الأجنبية "فترة أولى"، والتربية الدينية "فترة ثانية" بأنه فور وصول معلومة صباح اليوم وقبل بدء امتحان الفترة الأولى للغة الأجنبية، تبين أن هناك تسريبًا لإحدى الورقات الثلاث عبر قنوات التواصل "فيس بوك"، وقمت بإصدار أوامري باستبدال امتحان اللغة الأجنبية فورًا، وتوزيع النسخة الاحتياطي الموجودة داخل الكنترولات باللجان، وبالفعل أدي الطلاب الامتحان دون أي شكاوى من الطلاب الممتحنين.

أما بالنسبة لقرار تأجيل مادة  التربية الدينية المقررة اليوم في الفترة الثانية جاء ذلك كرد فعل  فوري بعد التأكد من تسريبه بالكامل عبر قناة التواصل "واتس آب"، حيث تم إرجاء مادة الدين إلى يوم الأربعاء المقبل، في الفترة الثانية، وعقب مادة العلوم المقررة في هذا اليوم.

وأشار إلى أنه أصدر أوامره بتحويل كل الجهات ذات الصلة للشئون القانونية وهم "مديرو ورؤساء مراكز الأسئلة، والمطبعة، والموجهون واضعو الامتحان" للتحقيق..

وأكد أنه سارع بالعرض الكامل لتفاصيل تلك الأحداث علي الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، حيث تم الموافقة علي كل ما أتخذ من الإجراءات حيال هذه الوقائع التي تمت اليوم.

يذكر أن اليوم الخميس انطلاق اليوم الأول لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2018 / 2019 ، حيث استقبلت اللجان اليوم 100 ألف و643 طالبا وطالبة، لأداء الامتحانات في  536 لجنة امتحانية موزعين علي 17 إدارة تابعة للمديرية.

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