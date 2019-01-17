  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
الالي

صدمة فى الأهلي قبل لقاء "شبيبة الساورة"

السبسي

ماذا قال السبسى عن دعوات الإضراب العام فى تونس؟

سماع دوي انفجار في نورنبرج بألمانيا

انفجار داخل جامعة ليون الفرنسية

السيسي وسلفاكير

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في الاتحادية

الرقابة الإدارية تضبط مدير فرع الشركة المصرية

"الرقابة الإدارية" تضبط 5 مسئولين كبار بتهمة الرشوة

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض "البنك الدولى" لإصلاح التعليم

الإسماعيلي

قائمة «الدراويش» لمواجهة الأفريقي التونسي

روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعة التقليدية بتونس

بالفيديو.. وزير تونسي يظهر على قناة إسرائيلية

البيت الأبيض

تفاصيل إحباط محاولة تفجير البيت الأبيض

نقيب صيادي السويس: أنتشلنا عشر جثث 10 صيادين

إنقاذ 6 صيادين مصريين وفقدان سابع قرب سواحل غزة

مباحثات بين "الرئيس" و"سيلفا كير"

الحياة السياسية

السيسي
السيسي

عمرو محمد_متابعات

أخبار متعلقة
#

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في الاتحادية

#

الديهي: «السيسي» يسعى لتحقيق العدالة الناجزة

#

ماكرون: متظاهرو باريس بلطجية

#

أول تعليق لـ"ترامب" على ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا

وزير العدل

افتتاح محكمة فى العاصمة الادارية

المحاكم فى العاصة الادارية

بدأت، منذ قليل، المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جنوب السودان سيلفا كير، بقصر الاتحادية.

وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الزعيمين سيعقدان جلسة مباحثات على مستوى القمة يبحثان خلالها تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، ويناقشان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "راضى"، أن لقاء القمة بين الرئيس السيسى ورئيس جمهورية جنوب السودان يمثل تأكيدًا على حرص مصر على إرساء دعائم السلام فى جنوب السودان.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا تسحب عينة من كعب الأطفال حديثى الولادة؟
» "رشاوى جنسية".. فضيحة تهز القضاء الإسرائيلي
» "اللي بيعمله السيسي في مصر خلى دول العالم تحسدنا"
» اليوم.. محاكمة مرسى و23 آخرين في التخابر مع حماس
» شاب يقتل جارته بسبب تكرارها "هتتجوز أمتى"
» أم تقتل ابنها لعجزه عن التفوق دراسيًا
» تعديل المناهج الدراسية بسبب تغير المناخ
» عمومية طارئة بالزمالك مطلع فبراير المقبل
» اليوم.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث شرطة برج العرب
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لـ«شبيبة» الجزائري
» موسى: "في جريمة بتحصل دلوقتي فى حرم الأهرامات"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب