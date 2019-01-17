مباحثات بين "الرئيس" و"سيلفا كير"

17 يناير 2019 - 12:08 م

بدأت، منذ قليل، المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس جنوب السودان سيلفا كير، بقصر الاتحادية.

وكان السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الزعيمين سيعقدان جلسة مباحثات على مستوى القمة يبحثان خلالها تعزيز العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، ويناقشان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف "راضى"، أن لقاء القمة بين الرئيس السيسى ورئيس جمهورية جنوب السودان يمثل تأكيدًا على حرص مصر على إرساء دعائم السلام فى جنوب السودان.