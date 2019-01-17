المناوى: لعبت دورًا فى وأد الفتنة الطائفية

17 يناير 2019 - 12:05 م

قص عبد اللطيف المناوى الكاتب الصحفي ورئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون سابقا، مواقف قدر له أن يكون السبب فيهما لوأد الفتنة الطائفية قبيل ثورة 25 يناير 2011 أولها عقب الانفجار الضخم أمام كنيسة القديسين بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية والذي أسفر عن مقتل 21 شخصًا وإصابة 79 آخرين، حيث إنه سارع بالتوجه إلى الكاتدرائية لمقابلة البابا شنودة الثالث رأس الكنيسة المصرية آنذاك فكان يتلقى العزاء فى ضحايا الكنيسة، مشيرًا إلى أنه دار بينه وبين البابا حوار لأكثرَ من ساعة ونصف الساعة، نجح خلالها فى إقناع البابا بأن يتحدَّث ليُهدئ الأقباط، وينزع فتيل الأزمة، وهو الأمر الذي تم يوم 3 يناير 2011 أى بعد الانفجار بيومين .

وأضاف المناوى خلال مقاله الذى نشر بـ"المصرى اليوم" تحت عنوان "الطريق إلى 25 يناير.. الفتنة"، أن هذا الموقف ليس الأول فقد قام بمثل هذا الدور قبلها بعدة أشهر عندما حدث تلاسن بين أحد قيادات الكنيسة، الأنبا بيشوى، الذى قال فى محاضرة كنسية: إن القرآن الكريم به آياتٌ محرَّفة، وقال فى حوار آخر: إن المسلمين ضيوف على مصر، لافتًا إلى أنه أقنع البابا وقتها بالحديث، معتذرًا للمسلمين وداعيًا إلى الهدوء، وهو الأمر الذى كان له أثرٌ إيجابىٌ فى ذلك الوقت.

واستكمل: "فى كلتا المرتين تحركتُ بمبادرة شخصية، ولم تتم هذه المبادرات بناء على طلب أو تنسيق من أى جهة، وكان تعامل الدولة مع هذا الملف- تحديدًا- نموذجًا للتعامل الخاطئ، حيث اعتبرَتْه ملفا أمنيا، فأوكلته إلى أجهزة الأمن المختلفة، ولم تحاول أن تبحث فى جذور المشكلات، واكتفتْ لفترات طويلة بتقبيل اللحى بين رجال الدين الإسلامى والمسيحى، مع الاحتفاظ الدائم بالجمر الملتهب تحت الرماد".