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القوى العاملة: إطلاق التدريب فى القرى والنجوع من خلال 13 وحدة متنقلة

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سعفان
سعفان

عمرو محمد_متابعات

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة سوف تركز خلال المرحلة المقبلة على إطلاق التدريب بالقرى والنجوع من خلال 13 وحدة متنقلة للتدريب تابعة للوزارة بخلاف 38 مركزًا ثابتًا على مستوى المحافظات، لإعادة تأهيل الشباب على مستوى الجمهورية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير فعاليات ملتقي التوظيف الذي يقام بحديقة الفردوس بمنطقة الحمراء بحى شرق المدينة، وأكد "سعفان" أن الدولة المصرية حققت الكثير من الإنجازات وبذلك جهدًا غير مسبوق وذلك خلال السنوات من عام 2014 إلي ديسمبر 2018، حيث تم تنفيذ 8278 مشروعاً بإجمالي تكلفة 1.56 تريليون جنيه، وفرت ملايين من فرص العمل للشبا، مشيرًا إلى أن إحدى الثمار التي تجنيها الدولة حاليًا تحسن المؤشرات الاقتصادية الناتج عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي .

كما وجهه أيضًا بمتابعة الوظائف المقدمة بالملتقى حتى 3 أشهر قادمين، وتسجيل بيانات الشباب المتقدم بقاعدة بيانات الوزارة، حتى نتمكن من توفير وظائف للشباب الذي لم يستطيع الحصول على وظيفة من خلال الملتقى .

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