اليوم.. نظر دعوى سحب الأوسمة والنياشين من مرسى

17 يناير 2019 - 11:49 ص

تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وطالبت الدعوى، بضرورة سحب جميع النياشين والأوسمة التي حصل عليها الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانعدام صفته في الحصول على هذه الأوسمة.

وأوضحت الدعوى، أن تلك السابقة وهي أن يمنح رئيس جمهورية هذا الكم من النياشين والأوسمة والأنواط لنفسه، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الرئاسة المصرية، وأنه ليس من اللائق أن يحمل المعزول كل هذه الأوسمة، وهو مدان بالإضرار بمصالح مصر العليا وتهديد الأمن القومي من خلال اتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وصادر بحقه أحكام جنائية باتة.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس الأسبق محمد مرسي، وقامت بتحويلها لمجلس الدولة للاختصاص.