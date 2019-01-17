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طلاب أولى ثانوى يشتكون من صعوبة اختبار الإنجليزية

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أكد طلاب الصف الأول الثانوي العام، أن اختبار مادة اللغة الإنجليزية صعب للغاية وذلك بعد الانتهاء من أدائه اليوم، وقال محمد مصطفى طالب بلجنة مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة إن الامتحان تضمن 27 سؤالاً شملت منهج الترم الأول.

وأضاف طالب آخر وفقًا لما جاء بـ"اليوم السابع" أن الأسئلة صعبة والإجابات عليها متشابهة، كما أنهم استخدموا الكتاب فى الإجابة على بعض الجزئيات في الامتحان، موضحًا أن الأسئلة من الكتاب ولكنها صعبة وتعتمد في أغلبها على الفهم، قائلاً: "الامتحان صعب".

والطالب أحمد سيد، في لجنة مدرسة رفاعة الطهطاوي الثانوية بنين، إن الأسئلة بها جزئيات صعبة وتحتاج إلى فهم وتركيز فى اختيار الإجابات خاصة فى الاختيار من متعدد، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجزئيات صياغتها غير واضحة وقد تصل إلى حد الأخطاء، لافتًا إلى أن الأسئلة في مجملها صعبة.

والجدير بالذكر أن نظام التقويم الجديد "الامتحانات التجريبية الأولى للثانوية" هو قياس معدل الفهم والاستيعاب لدى الطلاب وليس الحفظ، كما هو معتاد، من خلال أسئلة موضوعية واختياري من متعدد.

من المقرر أن تجرى عملية التصحيح للامتحانات التجريبية داخل المدرسة من دون احتساب الدرجات في المجموع المؤهل للالتحاق بالصف الثاني الثانوي، أي من دون التقيد بنجاح ورسوب، باعتبارها امتحانات تدريبية للطلاب على النظام الجديد.

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