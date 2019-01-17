ماذا قال السبسى عن دعوات الإضراب العام فى تونس؟

17 يناير 2019 - 11:36 ص

حذر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من تداعيات تنفيذ الإضراب العام الذي دعا إليه اتحاد العمال هناك.

وقال في كلمة له بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة للثورة التونسية، إن هذا الإضراب "ستنتج عنه مصائب لا يعرف قيمتها إلا من عاش إضراب يناير 1978 الذي أدى إلى تفكك الوحدة الوطنية".

وأضاف السبسي: "هناك تهديد بالإضراب العام، الإضراب مشروع، لكن إضراب عام عند أصحاب الرأي في الخارج هو سبب الحرب، والدولة غير معتادة على هذا، لهذا يجب بكل صورة من الصور منع أو الحد من هذه الأمور"، كما أكد أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار تردي القدرة الشرائية للمواطنين" بعد أن بلغت نسبة التضخم 7,5%.