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الضرائب: لن نتهاون مع المتهربين من سداد المستحقات

الحياة السياسية

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

متابعات حنان حمدتو

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خاطبت مصلحة الضرائب، كل الملزمين بأحكام القانون، ومقدمي الخدمات المهنية والاستشارية  سواء من المكلفين أو المسجلين أو موردي الخدمات والمستوردين والمنشآت الدائمة بسرعة اتخاذ إجراءات التسجيل بالمصلحة، وسداد مستحقات الخزانة العامة للدولة دون تأخير بما يسهم في التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة، خاصة ما يتعلق بالإصلاحات الضريبية.

وقالت المصلحة، في بيان لها: "هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ تعليمات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بسداد حقوق الخزانة العامة للدولة، والمصلحة لن تتهاون في تطبيق أحكام القانون ضد المتهربين، لافتًا إلى أن عقوبة واقعة التهرب الضريبي تصل إلى السجن 5 أعوام، وتضع المتهرب في قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة، لافتا إلى أنه سوف يتم التعامل مع ذلك الأمر بكل حسم من أجل أن تستعيد الدولة مستحقاتها باعتبارها حق المواطن المصري البسيط الذي يعتمد على إيرادات الدولة لتحسين الخدمات العامة المقدمة له من تعليم وصحة وإسكان اجتماعي ودعم".

وتابع البيان: " قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتوان عن متابعة وملاحقة كل من لم يلتزم بسداد مستحقات الدولة وتطبيق أحكام القانون من خلال تحريك دعاوى قضائية، حيث أن التهرب الضريبي من سداد القيمة المضافة جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة وفقًا لأحكام القانون، كما انه تم عمل حملات ميدانية في مناطق متفرقة منها الرحاب ومدينتي والشيخ زايد والشروق والتجمع الخامس، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط أكثر من 200 حالة غير مسجلة للضريبة، وأكدت المصلحة استمرار تكثيف تلك الحملات على مستوى الجمهورية لضبط المتهربين من سداد حق الخزانة العامة للدولة من الضريبة".

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