صحيفة صينية: «مصر» بوابتنا للشرق الأوسط

17 يناير 2019 - 11:28 ص

سلطت صحيفة "بيبول ديلي" الصينية، الضوء على تعاون الممثل الخاص باسم الرئيس الصيني، يانج جيتشي مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إذا وضعا الاثنان خطة تعاون مشترك في جميع المجالات، في إطار زيارته إلى مصر.

وأوضحت الصحيفة، في تقريرها، أن الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين، يانج جيتشي، والرئيس عبد الفتاح السيسي، اتفقا أمس الأربعاء، على تعزيز التعاون العملي بين البلدين في جميع المجالات.

ومن جانبه، قال "يانج" إن "الصين ومصر حققا تقدمًا هائلاً في تطوير شراكتهما الإستراتيجية الشاملة على مر السنين تحت قيادة رئيسي البلدين" .

وتابع "يانج"، الذي يعتبر عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني ومدير مكتب لجنة الشئون الخارجية باللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، أن "زيارته لمصر تهدف إلى تنفيذ الإجماع المهم الذي توصل إليه رؤساء البلدين".

كما أعرب عن أمله في أن يواصل الجانبان تعزيز الثقة السياسية المتبادلة ينهما، ودعم كل منهما الأخر في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية، والاهتمام المتبادل.

وأضاف انه في إطار مبادرة الحزام والطريق، يتعين على الجانبين الاستفادة من منصات مهمة مثل آلية التعاون في القدرة الإنتاجية بين البلدين؛ وذلك لتعزيز التعاون البراجماتي في جميع المجالات لصالح الشعبين.

وبدوره، سلط "يانج" الضوء على المبادرات الجديدة التي اقترحها الرئيس الصيني في منتدى قمة بكين للتعاون الصيني - الأفريقي والاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني - العربي.

وفي هذا الشأن، قال "يانج": "ترغب الصين في تعزيز التعاون مع مصر، وهي دولة كبرى في العالم العربي وإفريقيا، حيث ستتولى قريبًا رئاسة الاتحاد الأفريقي، وتنفذ بشكل مشترك نتائج تلك الاجتماعات وترفع التعاون الصيني - الأفريقي - العربي إلى مستوى أعلى".

من جانبه، أشاد الرئيس السيسى بالصداقة التقليدية العميقة بين مصر والصين، وأعرب عن استعداده لمواصلة تنفيذ الإجماع الذي توصل إليه هو والرئيس الصيني.

وقال السيسي إن مصر ستدفع مبادرة الحزام والطريق مع الصين إلى الأمام، وتعميق التنسيق في الشئون متعددة الأطراف، ومواصلة تعزيز الشراكة الإستراتيجي الشاملة الثنائية".

واستطرد أن "مصر ستستفيد من رئاسة الاتحاد الأفريقي لتعزيز التعاون الصيني الأفريقي من أجل تحقيق نتائج مربحة أكثر".

ونوهت الصحيفة، بأن ممثل الرئيس الصنيي، التقى رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي ومستشار الأمن القومي للرئيس، فايزة أبو النجا والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.