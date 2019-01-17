  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
الالي

صدمة فى الأهلي قبل لقاء "شبيبة الساورة"

السبسي

ماذا قال السبسى عن دعوات الإضراب العام فى تونس؟

سماع دوي انفجار في نورنبرج بألمانيا

انفجار داخل جامعة ليون الفرنسية

السيسي وسلفاكير

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في الاتحادية

الرقابة الإدارية تضبط مدير فرع الشركة المصرية

"الرقابة الإدارية" تضبط 5 مسئولين كبار بتهمة الرشوة

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض "البنك الدولى" لإصلاح التعليم

الإسماعيلي

قائمة «الدراويش» لمواجهة الأفريقي التونسي

روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعة التقليدية بتونس

بالفيديو.. وزير تونسي يظهر على قناة إسرائيلية

البيت الأبيض

تفاصيل إحباط محاولة تفجير البيت الأبيض

نقيب صيادي السويس: أنتشلنا عشر جثث 10 صيادين

إنقاذ 6 صيادين مصريين وفقدان سابع قرب سواحل غزة

"البابا تواضروس": مصر سيدة الحضارة

آخر الأخبار

تواضروس خلال الللقاء
تواضروس خلال الللقاء

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

البابا تواضروس: نتذكر فى الأعياد أبناءنا الشهداء وتضحياتهم

#

كلمة قالها "تواضروس" أحرجت وزير التعليم على الهواء

#

«تواضروس» يعلق على فستان رانيا يوسف..فماذا قال؟

#

تواضروس: معدلات الهجرة زادت أثناء حكم الإخوان

عقدت وزارتا الهجرة وشئون المصريين بالخارج والرياضة  مقابلة بالأمس مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لوفد من شباب الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج المقيمين في أستراليا، وذلك وفق البروتوكول الموقع بين الوزارتين لربط الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وكذلك تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها فى عمليات التنمية المستدامة، وحتى يتعرف الوفد على طبيعة الأوضاع الداخلية فى مصر وما يواجهه هذا البلد من تحديات ومخاطر فى المرحلة الراهنة.

وقال البابا خلال كلمته: "أنا في غاية السعادة وأرحب بكل أبنائنا الأحباء شباب وشابات أوجه خالص التحية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على حرصها الدائم لجمع شبابنا في الخارج، فقد كانت هذه أحد الأحلام التي نسعى لتحقيقها، وكان هذا الحلم يقف أمامه عقبات كثيرة ولكن اليوم بفضل الصلوات الكثيرة وجهد وزيرة الهجرة سمح الله لهذا الحلم أن يتحقق ، وهدف هذا اللقاء أن يكون هناك تواصل دائم بين شبابنا في الجيل الثاني والثالث والجيل الأول الذى يعيش خارج مصر".

وأكد البابا أن: "الكنيسة في امتدادها تعمل كأنها أم، وهذه الأم دائمًا تبحث عن أبنائها، ومصر هي سيدة الحضارة وهى التي قدمت الحضارة للعالم كله ومن هذه الحضارة كانت الحضارة المسيحية ممثلة في الكنيسة المصرية الوطنية، ولذلك لنا الفخر ليس في مصر فقط بل في كل العالم بالكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بتاريخها بإيمانها بتراثها وبألحانها"

ولفت البابا  إلى أن كل بلاد العالم في يد الله ولكن مصر في قلب الله، لأنها احتضنت العائلة المقدسة ومصر التي حظيت بالتاريخ الديني العظيم ومصر لها هذا العمق في الزمان وفي التاريخ وفي الجغرافيا ولها العمق في الحضارة ولذلك نحن نفتخر بها كثيرًا، ففي مصر بركة خاصة نسميها الأراضي المقدسة مثل فلسطين التي ولد بها المسيح، مصر التي تهتم بالشباب ونرى الحكومة هنا في مصر تهتم بالشباب كثيرًا .

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» لماذا تسحب عينة من كعب الأطفال حديثى الولادة؟
» "رشاوى جنسية".. فضيحة تهز القضاء الإسرائيلي
» "اللي بيعمله السيسي في مصر خلى دول العالم تحسدنا"
» اليوم.. محاكمة مرسى و23 آخرين في التخابر مع حماس
» شاب يقتل جارته بسبب تكرارها "هتتجوز أمتى"
» أم تقتل ابنها لعجزه عن التفوق دراسيًا
» تعديل المناهج الدراسية بسبب تغير المناخ
» عمومية طارئة بالزمالك مطلع فبراير المقبل
» اليوم.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث شرطة برج العرب
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لـ«شبيبة» الجزائري
» موسى: "في جريمة بتحصل دلوقتي فى حرم الأهرامات"

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب