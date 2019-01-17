"البابا تواضروس": مصر سيدة الحضارة

17 يناير 2019 - 11:17 ص

عقدت وزارتا الهجرة وشئون المصريين بالخارج والرياضة مقابلة بالأمس مع البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لوفد من شباب الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج المقيمين في أستراليا، وذلك وفق البروتوكول الموقع بين الوزارتين لربط الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج بوطنهم الأم مصر، وبالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وكذلك تماشيا مع رؤية مصر لدمج شبابها فى عمليات التنمية المستدامة، وحتى يتعرف الوفد على طبيعة الأوضاع الداخلية فى مصر وما يواجهه هذا البلد من تحديات ومخاطر فى المرحلة الراهنة.

وقال البابا خلال كلمته: "أنا في غاية السعادة وأرحب بكل أبنائنا الأحباء شباب وشابات أوجه خالص التحية للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على حرصها الدائم لجمع شبابنا في الخارج، فقد كانت هذه أحد الأحلام التي نسعى لتحقيقها، وكان هذا الحلم يقف أمامه عقبات كثيرة ولكن اليوم بفضل الصلوات الكثيرة وجهد وزيرة الهجرة سمح الله لهذا الحلم أن يتحقق ، وهدف هذا اللقاء أن يكون هناك تواصل دائم بين شبابنا في الجيل الثاني والثالث والجيل الأول الذى يعيش خارج مصر".

وأكد البابا أن: "الكنيسة في امتدادها تعمل كأنها أم، وهذه الأم دائمًا تبحث عن أبنائها، ومصر هي سيدة الحضارة وهى التي قدمت الحضارة للعالم كله ومن هذه الحضارة كانت الحضارة المسيحية ممثلة في الكنيسة المصرية الوطنية، ولذلك لنا الفخر ليس في مصر فقط بل في كل العالم بالكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية بتاريخها بإيمانها بتراثها وبألحانها"

ولفت البابا إلى أن كل بلاد العالم في يد الله ولكن مصر في قلب الله، لأنها احتضنت العائلة المقدسة ومصر التي حظيت بالتاريخ الديني العظيم ومصر لها هذا العمق في الزمان وفي التاريخ وفي الجغرافيا ولها العمق في الحضارة ولذلك نحن نفتخر بها كثيرًا، ففي مصر بركة خاصة نسميها الأراضي المقدسة مثل فلسطين التي ولد بها المسيح، مصر التي تهتم بالشباب ونرى الحكومة هنا في مصر تهتم بالشباب كثيرًا .