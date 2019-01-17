"نافعة" يوجه رسالة للشعب السوداني

17 يناير 2019 - 11:15 ص

وجه الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، رسالة إلي الشعب السوداني، بشأن خروجه منذ عدة أسابيع ضد رئيسة عمر البشير.

وقال في تغريده له على حسابه الخاص بـ"تويتر": "ما زال شعب السودان يواصل نضاله البطولي ضد نظام حكم السودان لثلاثين عامًا وما زال يصر على طلب المزيد، رغم فشله".

وتابع: "الطغاة لا يتعلمون أبدًا من دروس التاريخ ونأمل أن يستفيد شعب السودان من دروس الربيع العربي وأن يتمكن ثواره من الاتفاق على نظام بديل أكثر ديمقراطية وقدرة على الإنجاز".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تغريدة نافعة حيث وجه له متابع سوداني: لسنا في حوجة من بمحيطنا فاتركونا في حالنا وسوف نكون كما نود".

فيما وجه له آخر رسالة بقوله: "ثورتنا ستنجح.. وسنهديها لكل الشعوب كنموذج للخلاص من الدكتاتورية والوقف في وجه كل الصعاب من أجل نيل الحرية".