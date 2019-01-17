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"التموين" تقرر إنشاء بورصة سلعية بمشاركة الغرفة التجارية والبورصة

الحياة السياسية

التموين
التموين

متابعات حنان حمدتو

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القطاع المصرفي

وزارة التموين

البورصة،

الغش التجارى

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يناقش مع إدارة البورصة ومجلس الوزراء إنشاء بورصة سلعية تضم 5 سلع زراعية وصناعية العام الجاري، مشيرًا إلى أنه ستكون هناك توأمة مع الغرف التجارية وشركات التأمين والبنوك لتنفيذ البورصة.

وأضاف عشماوى، خلال ندوة بعنوان "دور التجارة الداخلية فى تنمية الاقتصاد"، نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أمس، الأربعاء، إنه سيتم البدء بـ5 سلع زراعية وصناعية كمثال (الدقيق، الذرة، الزيت، الحديد، الأسمنت) كمرحلة أولى، لافتًا إلى أن الجهاز يعتزم إنشاء بورصة للعلامات التجارية فى مصر، وذلك لتشجيع المستثمرين على تسجيل تلك العلامات، والتى يتم تقيمها بمليارات.

وأكد أنه على الرغم من أن مصر من أقدم دول العالم فى نشاط تسجيل العلامة التجارية، حيث بدأته عام 1940، إلا أن المسجل حاليًا 400 ألف علامة تجارية مسجلة، فى حين يتراوح عدد العلامات بين 5 و6 مليون علامة فى مصر، كما أن الجهاز بدأ الربط بين 95 مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية يضم الشركات الصناعية والتجارية، موضحا أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، فى المقابل هناك 250 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.

لافتًا الى أن الجهاز يعد تشريعا يجرم التقليد والغش التجارى، لحماية العلامة التجارية الأصلية بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة، كما أطلق تطبيقًا على الهواتف المحمولة، للتأكد من تقليد المنتجات من عدمه من خلال إرسال كود المنتج على التطبيق والرد عليه إذا كانت حقيقية أو مغشوشة، كما نغلظ العقوبات حال اكتشاف منتجات مغشوشة.

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