17 يناير 2019 - 10:52 ص

أكد الإعلامي عزمي مجاهد، أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي إعجازات وليست إنجازات، معقبًا: "اللي بيبني عمارة بيقعد 4 سنوات، إنما السيسي بيبني دولة كانت منهارة ومخوخة، والله العظيم اللي بيعمله السيسي في مصر خلى دول العالم تحسدنا".

وأثنى "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي"المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة حالة الحاجة صفية وتلبية احتياجاتها، قائلًا: "السيسي رئيس بدرجة إنسان".

وعقب "مجاهد"، قائلاً: "قرار الرئيس السيسي أشعرني بالدفء في عز الشتاء، والله دفانا كلنا في عز البرد، محدش يستغرب من كلامي دي الحقيقة".

وأضاف: "أنا بكيت من الفرحة من قرار السيسي الدافئ مع الحاجة صفية، علشان تعرفوا يعني ايه مصر وجيش وشرطة مصر"