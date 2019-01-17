  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:37 م
بحث متقدم
الالي

صدمة فى الأهلي قبل لقاء "شبيبة الساورة"

السبسي

ماذا قال السبسى عن دعوات الإضراب العام فى تونس؟

سماع دوي انفجار في نورنبرج بألمانيا

انفجار داخل جامعة ليون الفرنسية

السيسي وسلفاكير

السيسي يستقبل رئيس جنوب السودان في الاتحادية

الرقابة الإدارية تضبط مدير فرع الشركة المصرية

"الرقابة الإدارية" تضبط 5 مسئولين كبار بتهمة الرشوة

الرئيس السيسي

الرئيس يوافق على قرض "البنك الدولى" لإصلاح التعليم

الإسماعيلي

قائمة «الدراويش» لمواجهة الأفريقي التونسي

روني الطرابلسي وزير السياحة والصناعة التقليدية بتونس

بالفيديو.. وزير تونسي يظهر على قناة إسرائيلية

البيت الأبيض

تفاصيل إحباط محاولة تفجير البيت الأبيض

نقيب صيادي السويس: أنتشلنا عشر جثث 10 صيادين

إنقاذ 6 صيادين مصريين وفقدان سابع قرب سواحل غزة

مجاهد:

"اللي بيعمله السيسي في مصر خلى دول العالم تحسدنا"

آخر الأخبار

الإعلامي عزمي مجاهد
الإعلامي عزمي مجاهد

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالعام الميلادي الجديد

#

مجاهد: "طول ما فيه إنجازات ستحدث عمليات إرهابية"

#

طلب غريب لطبيب نساء وتوليد بشأن شهادات الميلاد

#

الرئيس يكرم مجموعة من الشباب المبتكرين

السيسي

عزمى مجاهد

الرافدين بلس

أكد الإعلامي عزمي مجاهد، أن ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي إعجازات وليست إنجازات، معقبًا: "اللي بيبني عمارة بيقعد 4 سنوات، إنما السيسي بيبني دولة كانت منهارة ومخوخة، والله العظيم اللي بيعمله السيسي في مصر خلى دول العالم تحسدنا".

وأثنى "مجاهد" في برنامجه "مع عزمي"المذاع عبر فضائية "الرافدين بلس"، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة حالة الحاجة صفية وتلبية احتياجاتها، قائلًا: "السيسي رئيس بدرجة إنسان".

وعقب "مجاهد"، قائلاً: "قرار الرئيس السيسي أشعرني بالدفء في عز الشتاء، والله دفانا كلنا في عز البرد، محدش يستغرب من كلامي دي الحقيقة".

وأضاف: "أنا بكيت من الفرحة من قرار السيسي الدافئ مع الحاجة صفية، علشان تعرفوا يعني ايه مصر وجيش وشرطة مصر"

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» حريق هائل داخل معهد طبى في إمبابة
» لماذا تسحب عينة من كعب الأطفال حديثى الولادة؟
» "رشاوى جنسية".. فضيحة تهز القضاء الإسرائيلي
» "اللي بيعمله السيسي في مصر خلى دول العالم تحسدنا"
» اليوم.. محاكمة مرسى و23 آخرين في التخابر مع حماس
» شاب يقتل جارته بسبب تكرارها "هتتجوز أمتى"
» أم تقتل ابنها لعجزه عن التفوق دراسيًا
» تعديل المناهج الدراسية بسبب تغير المناخ
» عمومية طارئة بالزمالك مطلع فبراير المقبل
» اليوم.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث شرطة برج العرب
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لـ«شبيبة» الجزائري

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • عصر

    03:02 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب