» لماذا تسحب عينة من كعب الأطفال حديثى الولادة؟

17 يناير 2019 - 10:51 ص

أكدت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء أن العينة التى يتم سحبها للأطفال حديثى الولادة من منطقة الكعب فى الوحدات الصحية مهمة جدًا ويتم أخذها بين اليوم الثالث والسابع من ولادة الطفل.

وأضافت مينا خلال تدوينتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلة: "اغلب الناس عارفة إنها عينة لتحليل الغدة الدرقية، مؤخرًا هذه العينة (تحديدًا من نوفمبر 2015) أصبحت تشمل تحليل آخر لتشخيص مرض من أمراض التمثيل الغذائي وهو تحليل نسبة الفينيل الأنين في الدم.. هذا المرض نسميه اختصارًا (PKU ) لو لم يتم تشخيصه مبكرًا بيكبر الطفل وبيبقي متأخر في الفهم والحركة والكلام.. ده غير أعراض أخرى مثل التشنجات وغيرها، وعلاجه هو أن الطفل يتناول لبن خاص ويمشي كمان علي حمية قليلة البروتين، ولأن التشخيص المبكر يوضح أشياء كثيرة.. ويجعل الطفل (مع اتباعه تعليمات العلاج واللبن والحمية الخاصة) طبيعي تمامًا بدون أي أعراض تأخر أو تشنجات أو غيرها، لذلك وزارة الصحة ضمت مرض التمثيل الغذائي لبرنامج المسح القومي".

وتابعت عضو مجلس النقابة قائلة: "في الوحدة الصحية بعد سحب عينة كعب القدم علي ورقة النشاف، بياخدوا رقم الأب أو الأم، ولو طلع التحليل عالي بيكلموهم مرة تانية لتكرار التحليل ولو طلع عالي للمرة التانية بيسحبوا عينة وريدية تأكيدية ترسل إلي المعمل المركزي في القاهرة.. لو طلعت إيجابية للمرة التالتة، بيتحول لمركز الإرشاد الوراثي كحالة إيجابية تحتاج لصرف اللبن الخاص ومتابعة من أطباء المركز للمريض عشان الكمية المطلوبة من اللبن وكمان تحديد الحمية الخاصة ".

وحددت سبب إثارتها للموضوع قائلة: "يوجد حالات بتطلع إيجابية لمرض التمثيل الغذائي ولما المعمل المشترك يبلغ الوحدة الصحية بذلك ويتم تبليغ أهل الطفل، أحيانا الأهل بيفتكروا تحليل الغدة الدرقية هو اللي فيه المشكلة، وهنا بيحصل الخلط!، الأهل بيعيدوا تحليل الغدة الدرقية تاني في معمل برة يطلع سليم.. ف ينبسطوا ويقولوا تحاليل الوزارة دي أي كلام وميسألوش تاني!، دي بتبقي مشكلة كبيرة، عشان الطفل عنده مرض الـPKU لكن الغدة الدرقية سليمة! وأي تأخير في علاج المرض ده بيأثر علي نمو الطفل ودرجة ذكائه ويسبب علي المدي الطويل التخلف العقلي".