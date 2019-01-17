قائمة «الدراويش» لمواجهة الأفريقي التونسي

17 يناير 2019 - 10:32 ص

أعلن البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفني للدراويش قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة الإفريقي التونسى، في السادسة مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد فوزى – محمد مجدى

خط الدفاع: أسامة إبراهيم، باهر المحمدي، أحمد أيمن، طارق طه، ريتشارد بافور، محمد هاشم، علاء عبد العظيم.

خط الوسط: حسنى عبدربه، عماد حمدى، كريم بامبو، عبد الرحمن مجدى، محمد صادق، محمود دونجا، عمر الوحش، لسعد الجزيرى، وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: أودا مارشال – شيلونجو.