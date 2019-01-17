تفاصيل إحباط محاولة تفجير البيت الأبيض

17 يناير 2019 - 10:18 ص

كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، تفاصيل نجاح السلطات الأمريكية في أحباط محاولة لتفجير البيت الأبيض، وتقديم المشتبه فيه للمحاكمة.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به شاب من ولاية جورجيا يبلغ 21 عامًا، ويُدعى هاشر جلال تاهب، والذي اتُهم بالتخطيط لتدمير مبنى تابع للحكومة الأمريكية، وقد مثل أمام محكمة اتحادية أمس، الأربعاء.

وأعلنت سلطات الادعاء الأمريكية أن المؤامرة "تم تحييدها"، مضيفة أن المؤامرة كانت تشمل تفجير البيت الأبيض وأي أهداف أخرى متاحة في العاصمة واشنطن، باستخدام عبوات ناسفة ومقذوفات مضادة للدبابات.

وتعتقد السلطات الأمريكية أن المشتبه به يتصرف منفردًا وليس مرتبطًا بتنظيم معين، وإن كان قد خطط للسفر والانضمام إلى تنظيم داعش، وباع سيارته من أجل تمويل الرحلة.