  • الخميس 17 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:40 ص
بحث متقدم
البيت الأبيض

تفاصيل إحباط محاولة تفجير البيت الأبيض

نقيب صيادي السويس: أنتشلنا عشر جثث 10 صيادين

إنقاذ 6 صيادين مصريين وفقدان سابع قرب سواحل غزة

مصطفى الفقي

الفقى ردًا على سؤال مبارك: "عملت من بنها"

ارشيف

عادل عبد الرحمن مديرًا فنيًا لـ "سموحة"

احتجاجات تونس

إضراب عام احتجاجًا على رفض الحكومة زيادة الأجور

الإعلامي تامر أمين

تامر أمين عن طالبة "الحضن": "معملتش حاجة فاضحة"

الإعلامي وائل الإبراشي

"حلل مخدرات لضيوفك" تحرج الإبراشي على الهواء

دولار

استقرار أسعار صرف الدولار فى البنوك

الطقس

"الأرصاد" تزف خبرًا سارًا للمواطنين بخصوص "الطقس"

بوراك

شاهد الشيف "بوراك يستقبل فنان مصري شهير ويطبخ له .. من هو؟

تفاصيل إحباط محاولة تفجير البيت الأبيض

عرب وعالم

البيت الأبيض
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

مونيكا تعترف: هكذا أغويت "كلينتون" بهذه الطريقة "المخجلة"

#

«كوشنر»: هذا ما طلبته من «بن سلمان» في قضية «خاشقجي»

#

أول تعليق أمريكي على إعلان السعودية لمقتل خاشقجي

#

مؤلف كتاب "الخوف": البيت الأبيض فى انهيار عصبى

 كشفت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، تفاصيل نجاح السلطات الأمريكية في أحباط محاولة لتفجير البيت الأبيض، وتقديم المشتبه فيه للمحاكمة.

وأوضحت الصحيفة أن المشتبه به شاب من ولاية جورجيا يبلغ 21 عامًا، ويُدعى هاشر جلال تاهب، والذي اتُهم بالتخطيط لتدمير مبنى تابع للحكومة الأمريكية، وقد مثل أمام محكمة اتحادية أمس، الأربعاء.

وأعلنت سلطات الادعاء الأمريكية أن المؤامرة "تم تحييدها"، مضيفة أن المؤامرة كانت تشمل تفجير البيت الأبيض وأي أهداف أخرى متاحة في العاصمة واشنطن، باستخدام عبوات ناسفة ومقذوفات مضادة للدبابات.

وتعتقد السلطات الأمريكية أن المشتبه به يتصرف منفردًا وليس مرتبطًا بتنظيم معين، وإن كان قد خطط للسفر والانضمام إلى تنظيم داعش، وباع سيارته من أجل تمويل الرحلة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اليوم.. محاكمة مرسى و23 آخرين في التخابر مع حماس
» شاب يقتل جارته بسبب تكرارها "هتتجوز أمتى"
» أم تقتل ابنها لعجزه عن التفوق دراسيًا
» تعديل المناهج الدراسية بسبب تغير المناخ
» عمومية طارئة بالزمالك مطلع فبراير المقبل
» اليوم.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث شرطة برج العرب
» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لـ«شبيبة» الجزائري
» موسى: "في جريمة بتحصل دلوقتي فى حرم الأهرامات"
» مصرع عجوز سقط من قطار بسوهاج
» شريف منير: رانيا يوسف سيدة معتدلة لكن عيبها أنها "مدمنة"
» حسني عبد ربه بعد اعتزاله: سأعمل في هذا المجال

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • ظهر

    12:10 م

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:02

  • مغرب

    17:21

  • عشاء

    18:51

من الى
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب