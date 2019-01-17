"الزراعة" تضع 13 خطوة لحماية النباتات من العواصف

17 يناير 2019 - 10:16 ص

حددت وزارة الزراعة مجموعة من الإجراءات الضرورية لحماية الزراعات من العاصفة الترابية وموجة الصقيع والطقس السيئ، التي تشهدها البلاد حاليًا، وأصدرت عدة قطاعات بوزارة الزراعة، ومركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية مجموعة من النصائح أولها تفعيل غرفة عمليات إدارة الأزمات لمواجهة سوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية موجة الصقيع وتلقى شكاوى المزارعين وحلها.

ثانيًا غلق حدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الجيزة خوفًا على المواطنين والحيوانات، ثالثًا عمل ندوات قوافل إرشادية وحملات مرورية لتوعية المزارعين بمخاطر التغيرات المناخية، وتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية لحماية المحاصيل الزراعية الشتوية.

خامسًا على المزارعين اتباع التوصيات والإرشادات الفنية بالري ليلاً، سادسًا لمزارع الواحات والوادي الجديد والمناطق المكشوفة للرياح يتم تشغيل الرشاشات فوق أشجار الفاكهة وخاصة ” المانجو” ليلا.

وأكدت الوزارة سابعًا يضرورة الاستعانة بما يصدر عن المعمل المركزي للمناخ من تقارير للتنبؤ (قصير المدى) بحالة الطقس والأمطار والتقلبات الجوية، للاستفادة منها في توعية المزارعين لوضع الخطط وإعداد السياسات وتحديد الاستخدامات المائية المستقبلية بصورة علمية دقيقة ومدروسة.

ثامنًا حث الفلاحين ومربى الثروة الحيوانية والداجنة على الالتزام بالاحتياطات وتعليمات الإرشاد الزراعي الخاصة بالطقس شديد البرودة والعاصفة الترابية حتى يمكن الحد من الأضرار والمخاطر، تاسعًا الري والمحافظة على توفر محتوى رطوبي مناسب بالتربة يساعد ذلك فى حماية النبات ضد الصقيع لأنها تزيد من رطوبة التربة والجو.

عاشرًا تغطية النباتات ذات الحساسية العالية من البرودة يتم الأغطية البلاستيكية والقش والخيش .

أحد عشر تنظيم عمليات التسميد وذلك بتقليل التسميد النيتروجيني لمنع تكوين النموات الحديثة وزيادة الفسفور والبوتاسيوم لزيادة تركيز العصارة الخلوية.

اثنا عشر رش النباتات بالكبريت الميكرونى والكبريت الزراعي ومواد رغوية لتقليل أثر الصقيع.

ثلاثة عشر الرش بمركبات سيلكات البوتاسيوم والأحماض الأمينية والطحالب البحرية والسيتوكينين 4%.