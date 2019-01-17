» اليوم.. محاكمة بديع وآخرين في أحداث شرطة برج العرب

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برج العرب

محاكمة بديع

عنف بورسعيد

تستمع محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب".

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى أصدرت فى أغسطس 2015 حكمًا بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.


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