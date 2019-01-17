فى 7 خطوات تستخرج بطاقة تموين ذكية.. تعرف عليها

17 يناير 2019 - 10:07 ص

وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات أساسية لاستخراج بطاقة تموينية ذكية جديدة للأسر غير المقيدة تموينيًا بعد الاعتماد من الوزارة، على أن يقوم المواطن فى البداية بالذهاب إلى مكتب التموين التابع له بتحرير النموذج الخاص باستخراج بطاقة جديدة طبقًا للقرار 84 لسنة 2009 مرفق به المستندات الآتية:

- صور بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة

- صور بطاقات أو صور شهادات ميلاد الرقم القومي للمستفيدين

- المستند الدال على استحقاق صاحب الطلب للبطاقة التموينية طبقًا للقرار الوزاري رقم 84 لسنة 2009

وأكدت الوزارة أن مكتب التموين سيفحص المستندات والدخول على النظام للتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية للمواطن أو أحد المستفيدين، وذلك لضمان عدم إصدار أى بطاقات مكررة، ويقوم بإرسال النموذج بعد الاعتماد إلى مركز الخدمة وتسليمه من خلال سركي تسليمات، فضلا عن أن مركز الخدمة سيدخل بيانات البطاقة التموينية جديدة للمواطن على النظام بناء على البيانات المدرجة فى استمارة الخدمة المعتمدة من مكتب التموين والمديرية.

كما ستقوم الشركة المنفذة بطباعة البطاقة الذكية وبطاقة الرقم السري خلال أسبوعين وإرسال البطاقة الذكية إلى مكتب التموين مرفقًا بها تقرير مفصل به جميع بيانات البطاقة وجميع المستندات، ويتم كذلك إرسال بطاقة الرقم السري إلى مركز الخدمة.

ومن ناحيته يقوم المواطن باستلام البطاقة الجديدة من مكتب التموين بعد التأكد من جميع بياناته من التقرير المفصل الذي يحتوي على "اسم صاحب البطاقة / الرقم القومي / عدد المستفيدين/ تاريخ الاستلام بعد التوقيع / اسم البدال التمويني".

ويتوجه المواطن إلى مركز الخدمة لاستلام الرقم السري الخاص بالبطاقة الجديدة، وذلك بعد اطلاع الموظف المختص على البطاقة الذكية وإثبات الشخصية للمستلم، ويصرف المقررات التموينية بالبطاقة الذكية الجديدة اعتبار من الشهر التالي لاستلامها، وذلك وفقا لما نشره موقع "صدى البلد" الإخبارى.