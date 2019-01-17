عواصف ترابية تضرب إسرائيل.. والشرطة تفرض حظر التجوال

17 يناير 2019 - 10:03 ص

أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم، الخميس، أن عواصف ترابية شديدة تضرب إسرائيل بشكل متلاحق ومستمر منذ أمس، الأربعاء، وألحقت الضرر والدمار لمعظم أماكن الدولة العبرية، وعلى ذلك نشرت الشرطة الإسرائيلية توصيات للمستوطنين الإسرائيلية بحظر التجوال وأن لا يغادروا البيوت إلا للضرورة، وبأن يبلغوا عن مخاطر في الشوارع جراء العواصف .



وقالت "يديعوت أحرونوت" إن عواصف رياح قوية تضرب إسرائيل، ويتوقع سقوط ثلوج في المناطق العالية إثر انخفاض درجات الحرارة، في الجليل والجولان والجبال المرتفعة في مركز تل أبيب، ووصفت الأرصاد الجوية العاصفة بأنها ستكون قاسية وقصيرة المدة .



وأفادت الصحيفة العبرية بأن الرياح القوية تسببت فى أضرار تمثلت بسقوط غضون أشجار عرقلت مجرى السير في مناطق عديدة في الشمال .



وقالت الأرصاد إنها تتنبأ هطول ثلوج في المناطق العالية، أي في الجبال التي يبلغ علوها نحو 1000 متر، أما في المناطق المنخفضة، علو 800 متر، فيحتمل سقوط ثلوج لكنها على الأغلب لن تتراكم.