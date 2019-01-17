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مؤتمر صحفي للأهلي للحديث عن "شبيبة" الجزائري

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

محمد عبد الحارس

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يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري، ظهر اليوم بحضور الأورجاني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي وشريف إكرامي كابتن الفريق.

ويتحدث "لاسارتي" عن  استعدادات الأهلي للمباراة وأهميتها، خاصة بعدما حقق المارد الأحمر فوز غالى المباراة السابقة على حساب فيتا كلوب الكونغولي.   

ويلتقي الأهلي مع شبيبة الساورة الجزائري بملعب الأخير في التاسعة من مساء غدٍ، الجمعة، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.


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