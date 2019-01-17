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"رسلان" يعلن الطوارئ فى السكة الحديد لمواجهة تقلبات الطقس

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قرر المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، وضع خطة للتعامل مع تقلبات الطقس وهطول الأمطار على كل مواقع الهيئة من خلال فرق الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية والتى تقوم بتلقى أى شكاوى من مسئولى التشغيل بالمحطات فى نطاق كل منطقة على مدار 24 ساعة، مؤكدًا حرص الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب.

وقال رسلان فى بيان له إنه يوجد غرفة طوارئ رئيسية في القاهرة إلى جانب عدد 9 غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وموزعة على مختلف محافظات الجمهورية في الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والزقازيق، وأن الهيئة على اتصال دائم بهيئة الأرصاد الجوية للتعرف على حالة الطقس للاستعداد لمواجهة أي أخطار ناجمة عن التغيرات الجوية لاسيما في الخطوط الصحراوية والمفتوحة.

وأضاف أن غرف الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بتلقى أي شكاوى مسئولي التشغيل بالمحطات فى نطاق كل منطقة على مدار 24 ساعة، إضافة إلى نشر فرق للصيانة وفرق للطوارئ في المحطات الرئيسية والأماكن المفتوحة لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وطالب رسلان بضرورة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الهيئة لمسير القطارات يتم اتخاذها عند حدوث زوابع أو شبورة أو سرعة في الرياح من خلال الاتصال بفرق الطوارئ التي تعطي العاملين بطوائف التشغيل وسائقى القطارات الإرشادات وإجراءات السلامة التي يجب عليه اتباعها في هذه الحالة مؤكدًا حرص الهيئة على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب.

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