» الأهلي يختتم تدريباته استعدادًا لـ«شبيبة» الجزائري

17 يناير 2019 - 09:42 ص

يختتم فريق الأهلى، تدريباته فى التاسعة مساء اليوم استعدادًا لمباراة شبيبة الساورة الجزائري، ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أفريقيا، والمُقرر لها التاسعة مساء غد.

ويتطلع "لاسارتي"، لحصد نقاط المباراة لاعتلاء قمة المجموعة، بعدما حقق الفريق فوزًا غاليًا المباراة السابقة على حساب فيتا كلوب الكونغولى.

ويعقد المدير الفني محاضرة فنية مع لاعبيه عقب مران اليوم، لشرح خلالها خطة اللعب ويستكشف معهم نقاط القوة والضعف في الخصم الجزائري الذى سيلعب بكل قوة بالتأكيد من أجل تعويض خسارته في الجولة الأولى والحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي في البطولة الأفريقية.