» موسى: "في جريمة بتحصل دلوقتي فى حرم الأهرامات"

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طالبة الحضن

أكد الإعلامي أحمد موسى، بناء 4 منازل في حرم الأهرامات، قائلاً: "في جريمة بتحصل دوقتي، من هؤلاء الأشخاص الذين يعتدون على حرم المنطقة".

 وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تلك الواقعة تمثل جريمة، مشيرا إلى أن هناك مواطنين يستغلون حرم الأهرامات ويبنون منازل، رغم تحذيرات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب بمحاسبة من ارتكب تلك الجريمة بحق الآثار المصرية، مشددًا على أن هناك صورًا لتوثيق تلك الجريمة.

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