» مصرع عجوز سقط من قطار بسوهاج

17 يناير 2019 - 09:40 ص

لقي شخص في العقد الثامن من العمر مصرعه عقب سقوطه من قطار ركاب أثناء وقوفه علي باب القطار بمنطقة ميدان الثقافة بسوهاج.

كان اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من العميد عبد الحميد ابو موسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء استقلال "أحمد ع ا ح" 67 عامًا بالمعاش، ويقيم بشارع عبد ربه حارس دائرة القسم القطار رقم 777 مميز "سوهاج – القاهرة" ووقوفه بجوار أحد أبوابه اختل توازنه وسقط أرضًا ما أدى لوفاته، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

لم ينتج عن ذلك ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات، بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بإصابته بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات المباحث ذلك، صرحت بدفن الجثة.