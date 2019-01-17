» شريف منير: رانيا يوسف سيدة معتدلة لكن عيبها أنها "مدمنة"

17 يناير 2019 - 09:14 ص

كشف الفنان شريف منير سرًا غريبًا عن الممثلة رانيا يوسف خلال استضافتها ببرنامجه "أنا وبنتي" الذي يقدمه ابنته "أسما".



وقال "منير" خلال استضافة "رانيا يوسف" بالبرنامج المذاع على شاشة "أون إي": "من خلال معرفتي برانيا يوسف فهي سيدة معتدلة جدًا وملتزمة جدًا ولكن لديها عيب واحد أنها مدمنة .. هل تعلمون تلك المعلومة".



وأضاف: "نعم هي مدمنة لممارسة الرياضة .. كنت أدخل النادي الرياضي في الثانية ظهرا ثم أجري وألعب حتى الساعة السابعة مساءً .. وأجد أن رانيا يوسف مازالت تبدأ في ممارسة تمارين البطن فقلت لها (هذا إدمان) لكن في المطلق إدمان ممارسة الرياضة شيء جيد جدًا".



