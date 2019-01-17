تعرف على النهاية السوداء لمغتصب الطفلة "مي"

17 يناير 2019 - 08:58 ص

أيدت محكمة جنايات الأقصر حكم الإعدام على المتهم بقتل الطفلة "مي حسان" المقيمة بقرية الضبعية التابعة لمركز الأقصر بعد قيامه باغتصابها ، وذلك بعد موافقة دار الإفتاء وتأييد فضيلة المفتي للحكم.





وكانت مباحث مرك شرطة القرنة غرب الأقصر، تمكنت في سبتمبر 2016 من كشف لغز واقعة العثور على طفلة مقتولة بعد اختفائها بعدة أيام، حيث جرى العثور على جثتها مدفونة داخل مسقى ري بقطعة أرض زراعية بالقرب من منزل أسرتها بقرية الضبعية غرب المحافظة.

وتبين من تحريات البحث الجنائي أن وراء الواقعة شاب في بدايات العقد الثالث من العمر، استدرج الطفلة واغتصبها ثم قتلها خوفا من افتضاح أمره ودفنها داخل الأراضي الزراعية وبحث مع أفراد الأسرة عنها لإبعاد الشبهات عن نفسه.

كان اللواء مدير أمن الأقصر، تلقى إخطارًا من رئيس مباحث مركز القرنة يفيد بتمكن فريق البحث الجنائي من القبض على "محمود.ع.ا" في بداية العقد الثالث من عمره وشهرته "القديم" يقيم بالقرية لاتهامه في يوم الأربعاء 28 سبتمبر من عام 2016، بخطف واغتصاب وقتل الطفلة "مي حسان"، 7 سنوات، تقيم بذات العنوان وبسؤال المتهم الذي أكدت التحريات تعاطيه للمواد المخدرة اعترف تفصيليا بالواقعة، كما أكدت تقارير الطب الشرعي صحة ارتكابه الواقعة، وكذلك الطب النفسي الذي أكد سلامة قواه العقلية.