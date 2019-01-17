مقتل ممثلة على يد ابن عمها بسبب دورها "المهين" بأحد الأفلام

17 يناير 2019 - 07:19 ص

قتل عاطل ، ابنة عمه بـ17 طعنة متفرقة في جسدها بسبب إصرارها على الدخول إلى عالم السينما والتمثيل ، في جريمة هزت مركز "أبو تشت" بقنا.



وتلقي اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا مفاده العثور على جثة "ف.ع"، 27 سنة، مطلقة، وبها آثار طعنات سكين وغارقة في دمائها بمنزلها بقرية كوم جابر.



وأثبتت التحريات أن نجل عم المجني عليها "ع.م" - 28 سنة - قام بقتلها على خلفية رفضه لعملها في مجال الفن والسينما.



وقال المتهم أمام ضباط الشرطة: "المجني عليها كانت تعشق التمثيل والفن وتسافر القاهرة من حين لآخر ، وفي المرة الأخيرة أشاعت وسط القرية أنها مثلت دور خادمة في فيلم جديد".



وأضاف: "طلبت منها عدم المشاركة في مثل هذه الأفلام حتى لا يلاحقنا العار ، فهي من أسرة محترمة ، وإثر ذلك اندلعت بيننا مشادة قمت على إثرها بطعنها حتى ماتت".



تم إيداع الجثة مشرحة مستشفى أبوتشت لإحضار الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومعرفة أسباب الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة لتتولي النيابة التحقيق.

