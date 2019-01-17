» شاهد .. الثلوج تغطي مسجد "قبة الصخرة" في مشهد مبهر

أحمد عادل شعبان
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات بالغة الجمال للحظة سقوط الثلوج على مسجد قبة الصخرة بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
ونشر ناشط فلسطيني ، وعلق عليه قائلًا: "هذا المشهد يجب أن يراه العالم،هذا مسجد قبة الصخرة وكأن السماء زينته، تشعر أن نورا قد فُتح بين السماء والأرض. في#القدس يزدادُ الهلالُ تقوسا مثل الجنين حدْباً على أشباهه فوقَ القباب تطَوَّرتْ مابَيْنَهم عَبْرَ السنينَ عِلاقةُ الأَبِ بالبَنينْ ".
هذا المشهد يجب أن يراه العالم،هذا مسجد قبة الصخرة وكأن السماء زينته، تشعر أن نورا قد فُتح بين السماء والأرض.— اكرام أحمد #غزة (@EkramAh_) January 16, 2019
في#القدس يزدادُ الهلالُ تقوسا مثل الجنين
حدْباً على أشباهه فوقَ القباب
تطَوَّرتْ مابَيْنَهم عَبْرَ السنينَ عِلاقةُ الأَبِ بالبَنينْ#المسجد_الأقصى#ثائرون_فلسطينيون pic.twitter.com/y2cRuB5Phz
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