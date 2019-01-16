"الأرصاد" عن الطقس السئ: لن تكون الأخيرة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الحالة التى شهدتها البلاد اليوم لن تكون الأخيرة، وستكون هناك متغيرات تطرأ بعد الأسبوع المقبل.

وناشد "عبدالعال" عبر برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدي البلد"، المواطنين الذين يعانون حساسية، بعدم الخروج فى هذا الجو؛ تجنبًا للتعرض إلى مشكلات صحية.

وأضاف:" أن العاصفة الترابية التى حدثت اليوم، غير طبيعية"، مشيرًا إلى أن سرعة الرياح اليوم 33 عقدة وهى عاصفة، وليست رياحا.

وتابع:" البلاد ستتعرض لحالة من الطقس السئ فى الفترة المقبلة"، منوها بان الجو سيبدأ فى التحسن من الغد والأمطار بدأت فى التساقط وستخفف من حدة الأتربة.

وأوضح أن هناك استقرارا تاما للطقس بحلول صباح الغد، وحتى منتصف الأسبوع المقبل وبالتحديد يوم الثلاثاء.