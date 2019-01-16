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أنباء عن منح الخميس 24 يناير إجازة رسمية بدلًا من الجمعة

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الأمناء يستقبلون عيد الشرطة بالإضراب
الأمناء يستقبلون عيد الشرطة بالإضراب

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قال الإعلامي شريف عامر، إن هناك معلومات وردت إليه بأنه سيتم منح الخميس 24 يناير المقبل إجازة رسمية بدلًا من الجمعة بمناسبة أعياد الشرطة والثورة.

وإجازة عيد ثورة 25 يناير، تمنح بموجب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم للبلاد وقت المرحلة الانتقالية للبلاد، والذي حمل رقم 41 لسنة 2012، بشأن منح "25 يناير" إجازة كل عام بمناسبة الاحتفال بعيدي الثورة وعيد الشرطة، وكذلك قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1193 لسنة 2018، بالاحتفال بـ"العيدين"، وتعطيل عمل الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية فيها.

وقال "عامر" عبر برنامجه "يحدث في مصر" إن تزامن احتفالات "25 يناير" هذا العام، مع إجازة يوم الجمعة تجعل الحكومة أمام أحد اختيارين، الأول هو أن تكون الاجازة الجمعة دون تعديل، أو تعديل الإجازة لتكون يوم الخميس الموافق 24 يناير.

ولم تستقر حتى الآن الحكومة على موعد الاجازة، لكنه سيحدد بموجب قرار لرئيس مجلس الوزراء، تعلنه الحكومة رسميًا، وينشر بالجريدة الرسمية.


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