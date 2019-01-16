هجوم سلفي على «دينية النواب»

16 يناير 2019 - 09:22 م

شن حسين مطاوع الداعية السلفي، هجوما حادًا على الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بعد مطالبته بمنع السلفيين من صعود المنابر.

وقال "مطاوع"، في تصريحات خاصة لـ"المصريون"، إن "اعتبار كل صاحب لحية سلفي أمر خطير يجب الانتباه له لأن فيه خلط بين السلفي الحقيقي (غير الحزبي) وبين الحزبي الذي يتخذ السلفية ستارا للوصول لمآربه، فالسلفية ليست حزبا وليست جماعة ولا تيارا، لكنها منهج نبوي يهدف إلى دعوة الناس لتوحيد خالقهم وإتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم".

وأضاف الداعية السلفي أن مطالبة حمروش يخالف الشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف نفسها: "لذلك ما طالب به أمين دينية البرلمان بمنع السلفيين من صعود المنابر يخالف الشروط التي وضعتها الوزارة لمن له حق صعود المنابر والتي من أهمها أن يحمل تصريحا بالخطابة من الأوقاف وأن يكون أزهريا، ولم يكن من شروط الأوقاف أن يكون سلفيا، فعلي أمين دينية البرلمان مراجعة ما طلبه من وزارة الأوقاف لمخالفته شروط الأوقاف نفسها".

وتابع: "أما من يثبت عليه مخالفة الشروط واستغلال المنبر سياسيا وإن كان من كان فيجب إيقافه فورا وعدم صعوده المنبر ثانية، هكذا يجب أن يكون عمل اللجنة الدينية لكن الحكم بشكل عام والخلط بين أصحاب المنهج الوسطى والمتطرف واعتبارهم سواء أمر خطير وهو ما يجب أن يبينوه للناس".

واختتم: "وكان من الأولى به أن يطالب بمنع صعود الخطباء الإخوانجية الذين تمتلئ بهم مساجد الأوقاف".



