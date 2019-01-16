إصابة 27 مواطنًا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، إصابة 27 مواطنا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق السويس البحر الأحمر بالكيلو 30 اتجاه السويس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح اليوم، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 13 سيارة مجهزة نقلت كافة المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالسويس.

وأشار إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد، وأن المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

وقال إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كلفت الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور لبيب كمال وكيل وزارة الصحة بالسويس، بمتابعة حالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية لهم، حيث انتقل وكيل الوزارة إلى المستشفى للتأكد من تلقى المصابين الخدمة الطبية على أكمل وجه.

وأضاف أنه تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات لاستقبال أي حالات نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد، وأن الوزيرة شددت على تواجد الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المستشفيات.


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