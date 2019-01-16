» كأس العالم.. منتخب مصر لليد يتعادل مع المجر

16 يناير 2019 - 09:00 م

حقق منتخب مصر تعادلًا غاليًا مع نظيره المجرى بنتيجة 30 /30، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة كأس العالم بالدنمارك، ويحتاج الفراعنة للفوز فى لقاء الغد أمام أنجولا لضمان التأهل للدور الثانى.

شهدت انطلاقة منتخب مصر فى النسخة الحالية رقم " 26 " الخسارة أمام السويد بنتيجة 27 / 24، قبل أن يتلقي هزيمة ثانية أمام قطر بنتيجة 28 / 23 ، لينجح أبناء الفراعنة فى تحقيق الفوز على الأرجنتين 22 / 20 فى ثالث المواجهات.

يقع منتخب الفراعنة فى المجموعة الرابعة التى تقام منافساتها فى الدنمارك بجانب منتخبات كلا من قطر والأرجنتين والمجر وأنجولا والسويد، حيث أنه يتبقى لديه فرصة كبيرة للتأهل إلى الدور الثانى .

تقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسي، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التي صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ثم يلتقي الفائزان في المباراة النهائية.