كأس آسيا.. العراق يتعادل سلبيًا مع إيران

16 يناير 2019 - 08:45 م

تعادل منتخب العراق مع نظيره الإيرانى، بدون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "آل مكتوم"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بكأس أمم أسيا 2019 فى الإمارات.

سيطر المنتخب الإيرانى على أحداث الشوط الأول، وكان الأكثر خطورة على مرمى نظيره العراقى، الذى فشل فى تنظيم هجمات على مرمى المنتخب الإيرانى.

وفى الشوط الثانى كانت السيطرة متبادلة بين المنتخبين فى الشوط الثانى، والذى شهد ظهور قوى من المنتخب العراقى.

وفى نفس المجموعة تغلب منتخب فيتنام على نظيره منتخب اليمن بثنائية نظيفة، لينعش أماله فى التأهل للدور التالى ضمن أفضل الثوالث.

وفى ضوء تلك النتائج تصدر المنتخب الإيرانى المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بالتساوى مع نظيره العراقى، وبكن يتفوق بفارق الأهداف، بينما حل منتخب فيتنام ثالثا برصيد 3 نقاط وأخيرا اليمن بدون رصيد من النقاط.