  • الأربعاء 16 يناير 2019
  • بتوقيت مصر10:05 م
بحث متقدم
فصول دراسية "أرسيفية"

هل يستجيب القطاع الخاص للدولة في إنشاء مدارس؟

البرلمان

البرلمان يُحرر الفلاحين من ديون البنك الزراعي

أرشيفية

«خناقة أرباح» بين شركات الأدوية والصيدليات.. المواطن الضحية

الداعية حسين مطاوع

هجوم سلفي على «دينية النواب»

عاصفة ترابية

احذروا الساعات القادمة.. وهذا موعد تحسن الجو

الإعلامي أحمد موسى

«جريمة في الأهرامات».. أحمد موسى يطالب بتحرك عاجل

يد مصر يخسر أمام سلوفينيا في أولي مبارياته بالأوليمبياد

كأس العالم.. منتخب مصر لليد يتعادل مع المجر

البرلمان التونسي

بالفيديو.. اشتباكات بين نواب البرلمان التونسي

أزهريون يطالبون بتجريم ارتداء الزي الأزهري

مطلب أزهري بتجريم ارتداء «الزي» في الأفلام

ترامب وكيرستن جيليبراند

أول مرشحة تعلن تحدي «ترامب» في الانتخابات الأمريكية

اختطاف مواطن كندي في بوركينا فاسو

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

وكالات - خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

أحمد موسى: لدينا 35 مليون فقير

#

بوركينا فاسو: مقتل عشرة من الشرطة في كمين لمسلحين

#

«طالبان» تختطف 5 سائقي شاحنات بأفغانستان

#

نتائج الاجتماع الفني لمباراة المصري وساليتاس

اختطاف

كندا

بوركينا فاسو

أعلن وزير الأمن في بوركينا فاسو، كليمنت ساوادوغو، عن اختطاف مواطن كندي في البلاد بالقرب من الحدود مع النيجر.

وأوضح الوزير للصحفيين، اليوم الأربعاء، أن المخطوف كان يعمل في شركة "بروغرس مينيرالز" الكندية لاستخراج الثروات الباطنية.

وأضاف أن عملية الاختطاف نفذها نحو 12 مسلحا في أحد المناجم التي تستثمرها الشركة المذكورة بالقرب من الحدود مع النيجر.

وامتنع مدير الشركة عن التعليق على الموضوع.

وجدير بالذكر أن بوركينا فاسو شهدت في الفترة الأخيرة موجة هجمات نفذها متشددون إسلاميون، ما دفع بالسلطات لإعلان حالة الطوارئ في بعض المحافظات الشمالية للبلاد منذ يوم 31 ديسمبر الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

منصب المرشد العام.. استدعاء العُقد الطبقية!

محمود سلطان

امتحان الأوبن بوك

فراج إسماعيل

الذهب الأخضر

حسام فتحي

سوريا ..الأسد أو نحرق البلد !(1-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» «شوبير» يعلن اعتزال حسني عبد ربه
» بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وليجانيس
» اليوفنتوس بطلًا لكأس السوبر الإيطالي
» كأس العالم.. منتخب مصر لليد يتعادل مع المجر
» كارثة إنسانية جديدة في سوريا
» «ميدو» و«أبوتريكة» يعزيان «الخليفي» في والدته
» إيران لـ"نتنياهو": انتظر سقوط الصواريخ على رأسك
» زيادة صادرات مصر للصين لأكثر من الثلث
» مقتل 5 عسكريين أمريكيين بسوريا
» تعرف على ملاحظات البرلمان لتعديل قانون الرياضة
» بحضور قبطي.. الأزهر يفتتح أكاديمية تدريب الوعاظ

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:01

  • مغرب

    17:20

  • عشاء

    18:50

من الى
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي
شعار جماعة الإخوان
الإمام الغائب