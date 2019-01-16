» مقتل 5 عسكريين أمريكيين بسوريا

16 يناير 2019 - 08:14 م

ارتفع عدد قتلى التفجير الذي ضرب مدينة "منبج" السورية إلى 23 قتيلا حتى الآن، بينهم 5 عسكريين أمريكيين و18 آخرين من مسلحي "مجلس منبج العسكري" ومدنيين.

وأشارت مصادر أهلية في "منبج" لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إلى أن هناك أشلاء في موقع الانفجار تعود للانتحاري وقد يكون هناك أشلاء لآخرين لم يتم التعرف عليهم حتى الآن.

وأعلن مسؤول أمريكي، أن 4 جنود أمريكيين قتلوا بالانفجار الذي وقع اليوم في منبج، فيما أصيب 3 آخرون.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله "قتل أربعة جنود أمريكيين وجرح ثلاثة آخرون بانفجار وقع اليوم في مدينة منبج السورية".

في حين رجحت مصادر مطلعة لوكالة "سبوتنيك" أن عدد القتلى والجرحى في صفوف الجنود الأمريكيين أكبر من الأرقام التي أعلن عنها المسؤول الأمريكي.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، تحدثت مصادر أهلية لـ"سبوتنيك" عن أن الانفجار استهدف دورية أمريكية — كردية وتزامن مع عبورها (الدورية) وسط مدينة منبج بالقرب من "مطعم الأمراء". مرجحة أن يكون الانفجار ناجم عن عمل انتحاري.

وسارعت حوامات الجيش الأمريكي وحطت في "ملعب منبج البلدي" وبدأت بنقل جرحى الجيش الأمريكي.