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الهلال يتخطى هجر بثلاثية.. ويتأهل لدور الـ16

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المصريون

الهلال

هجر

حجز فريق الهلال مقعدًا له في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين بعد الفوز على هجر، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب "مدينة الأمير عبد الله بن جلوى"، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

سجل ثلاثية فريق الهلال بافيتيمبى جوميز هدفين فى الدقائق 21 من ركلة جزاء و80، وهدف للبرازيلى كارلوس إدواردو فى الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

ويواجه الزعيم فى الدور المقبل فريق الفيصلى الذى تخطى فريق الخليج بنتيجة 2 – 1.

كما تأهل إلى دور الـ 16 أيضا فريق الوحدة الذى يحرس عرينه النجم المصرى محمد عواد بتغلبه على فريق العروبة 1– 0.  


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