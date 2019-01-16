بالفيديو.. اشتباكات بين نواب البرلمان التونسي

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متابعات - خالد الشرقاوي

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شهدت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي)، اليوم الأربعاء، حالة من الفوضى، والاشتباكات بالأيدي وسب الجلالة.

وبدأت الاشتباكات بصعود الجيلاني الهمامي، النائب عن الجبهة الشعبية (يسار) إلى منصة البرلمان التونسي للاحتجاج على رئيس المجلس محمد الناصر(نداء تونس) بسبب قائمة النواب المعنيين بالمداخلات في هذه الجلسة.

ومع الأسلوب الحاد، تطور الحوار بين الهمامي والناصر، وتدخل النائب عن الجبهة الشعبية نزار عمامي إلى الحوار الدار بين رئيس البرلمان والهمامي، فتطور الحوار إلى اشتباكات بالأيدي، وسب الجلالة من قبل النائب عمامي أمام مسمع من بقية النواب.

وجاءت الاشتباكات خلال مناقشة البرلمان التونسي، مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالإضافة إلى مشروع القانون الأساسي للميزانية.

وتمسك رئيس المجلس محمد الناصر، بالشروع في مناقشة قانون الأمان الاجتماعي، موضوع الجلسة العامة.

وكانت مصادر حكومية ونقابية قالت: إن الحكومة التونسية واتحاد الشغل فشلا الثلاثاء في التوصل إلى اتفاق لرفع أجور نحو 670 ألف موظف في القطاع العام، مما يفتح الطريق أمام إضراب عام.

ومن شأن المضي قدما في الإضراب على الصعيد الوطني في القطاع العام والشركات العامة، أن يزيد التوتر المتفاقم أصلا في بلد يكافح من أجل إنعاش الاقتصاد المتراجع.


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